Sea filtra el final alternativo de The Flash

The Flash podría haber tenido un final ligeramente diferente si los cineastas hubieran optado por el final recientemente revelado durante las proyecciones previas. Según las Reacciones de la Audiencia, las proyecciones iniciales para los fanáticos de The Flash tenían un final ligeramente diferente, y lo han subido completo a su canal de YouTube.

ADVERTENCIA: A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN SPOILERS DE LA PELÍCULA “THE FLASH”.

the most viscerally uncanny thing I’ve ever witnessed pic.twitter.com/KXNOCeTFeQ — Houston Coley (@artwithinpod) August 26, 2023

Como puedes ver, el final es solo marginalmente diferente, pero tiene un gran impacto. La versión proyectada al público general muestra a Barry Allen (interpretado por Ezra Miller) regresando al presente después de sus travesuras temporales y, después de salvar a su padre de la prisión, encuentra a Bruce Wayne saliendo de su auto. Como ahora sabemos, este Bruce Wayne es nada menos que George Clooney.

Sin embargo, el final original era un poco más ajustado, deteniéndose justo después de que The Flash dice “¿quién diablos es este?” y nunca revelando qué Batman se encuentra cara a cara. Aquí, la película habría cortado a negro.

La gran diferencia es que la audiencia nunca debía ver al Batman al que regresó, dejando la puerta abierta para que el nuevo Universo Extendido de DC sea esencialmente una continuación de las películas anteriores de DC con Barry Allen restableciendo el universo.

Habría sido una forma ingeniosa de explicar la recastificación de algunos héroes de DC mientras se mantienen otros (como The Flash). El Bruce Wayne no visto permitiría que The Flash se conectara directamente con el nuevo Batman presentado en la próxima película, Batman: The Brave and The Bold.

Apropiadamente, este no es el único final alternativo que estaba en juego. Otra versión de esto mostraba a Supergirl de Sasha Calle y al Batman de Michael Keaton apareciendo fuera del tribunal en lugar de Clooney. Sin embargo, ni siquiera este final estuvo a salvo, ya que Michael De Luca y Pamela Abdy intervinieron después de la fusión de Warner Bros. Discovery.

Esta vez, Supergirl y el Batman de Keaton habrían sido acompañados por Superman de Henry Cavill y Wonder Woman de Gal Gadot. Por supuesto, no estaba destinado a ser así, y terminamos con la versión de Clooney en su lugar.

Vía: IGN

Nota del editor: Tenía cosas buenas esta película, como el Batman de Keaton y esta nueva Supergirl, lástima que lo arruinaran con Miller y un asqueroso CGI, sin mencionar una trama que parece pirateada del MCU.