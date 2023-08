El fracaso de The Flash es más grande de lo pensado

Desgraciadamente, siempre que sale en el cine una película de la compañía DC es una especie de moneda al aire, dado que algunas suelen entrar dentro de la categoría de decente, pero en la mayoría de casos suelen no trascender en tema de ganancias y críticas positivas. Ese es el caso de The Flash, la cual fracasó de manera estrepitosa, y un reporte lo aclara de forma detallada.

Páginas como The Hollywood Reporter comentan que la película costó poco más de $300 millones de dólares, y al final se ha indicado que generó 268 millones, algo que llevó a pérdidas gigantes para Warner y los demás involucrados. A eso se suma, que podría regresar algo de inversión y recuperar lo suficiente gracias al streaming, dado que pronto estrenará en HBO Max.

La cinta estaba un tanto destinada al fracaso debido a ciertos factores, el primero de ellos fue el relacionado al universo de películas de DC, pues ahora que se ha reiniciado, ya nadie entiende si The Flash iba a seguir por esta continuidad. A eso se suma que cierta parte del público se negaba a apoyar un producto relacionado a Ezra Miller, actor que ha estado en el foco de las polémicas.

Con esto en mente, parece que DC va a seguir fracasando hasta que salga una película que llame la suficiente atención, y eso no ha pasado con Blue Beetle, la cual si bien se hizo un meme, al final solo la gente esteba bromeando dando la fecha de estreno de la misma. En crítica no le fue tan mal, pero sacar un personaje tan de nicho pudo ser el factor clave para no generar en taquilla.

Vía: Hollywood reporter

Nota del editor: A mí realmente no me pareció tan mala película, pero tampoco es un gran hit, eso está bastante lejos de la realidad. Ojalá retomen camino ahora que llegará a las plataformas de streaming.