¿Por qué se decidió hacer un nuevo Armored Core?

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que actualmente, FromSoftware se levanta como uno de los estudios desarrolladores más reconocidos e importantes de todo el medio. Su labor con Demon’s Souls, Dark Souls y todo lo que se desprendió posteriormente, les ha valido el tener un lugar de auténtico privilegio que ha derivado en un gigantesco éxito comercial que lleva por nombre Elden Ring. Lo lógico era pensar que la compañía japonesa siguiera por esa línea, presentándonos una secuela de sus IPs ya establecidas, no obstante, se nos ha sorprendido con el hecho de que regresarán a parte de sus raíces con Armored Core VI: Fires of Rubicon. ¿Cómo fue que se tomó esta arriesgada determinación?

Hace unos días durante el evento previo especial deArmored Core VI: Fires of Rubicon en la ciudad de Anaheim, California, tuvimos la gran oportunidad de charlar directamente con Masaru Yamamura, director del juego en cuestión y quien fungiera como diseñador líder del aclamado Sekiro: Shadows Die Twice, así como con Yasunori Ogura, productor del proyecto, quienes de manera bastante abierta, nos contaron por qué fue que FromSoftware decidió hacer un nuevo Armored Core y no, por ejemplo, el pedido Bloodborne 2 o Dark Souls 4.

“La verdad es que la opción de no hacer un nuevo Armored Core nunca existió. Solo era cuestión de cuando, no de si iba a pasar. Es una serie que siempre hemos querido continuar. Con eso en mente, en 2018, el propio Hidetaka Miyazaki formó un equipo para hacer un prototipo del juego para ver cómo es que un Armored Core moderno se vería, es decir, para dar la dirección que Armored Core VI tendría. Una vez que quedó todo eso establecido en 2019 y que Sekiro fue lanzado, Yamamura San tomó la dirección de proyecto y las riendas de todo. Podríamos decir que el juego lleva casi cinco años en producción.”, aseguró Yasunori Ogura.

Pues ahí lo tienen. Desde hace ya una larga cantidad de tiempo, FromSoftware tenía intenciones de revivir a Armored Core, teniendo al mismísimo Miyazaki como iniciador de todo, asunto que no sorprende demasiado si uno considera que en realidad, el creador de Dark Souls inició su exitosa carrera justamente con la serie de mechas, por lo que estamos seguros, le guarda un especial cariño.

Armored Core VI: Fires of Rubicon está programado para lanzarse este 25 de agosto en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Fuente: Atomix