Por esta razón comprar en Temu es muy barato

Desde hace aproximadamente un par de años atrás, una tienda de artículos de China llamada Temu se ha hecho bastante popular, y eso se debe principalmente a lo ridículos que son sus precios bajos, dado que hay gente que se ha llevado coleccionables o similar por muy poco dinero con todo y envío incluido. Y ahora, se ha dado a conocer por qué las cifras de cobro son tan bajas, pues no es una coincidencia, ya que se trata de un plan que al explicarse tiene todo el sentido del mundo para el consumidor.

La primera razón es que tratan de ofrecer todo tipo de productos al consumidor, por lo que abarcan muchos públicos, no se quedan con nadie en específico y eso hace que la gente encuentre opciones alternativas que les puedan salir más baratas de lo común, a eso se agregan las ofertas relámpago y que lo realmente costoso es el envío, pero a cambio pueden pedir en el carrito muchos artículos. También está el hecho de que la manufactura en China es muy barata, con materiales que tampoco son muy duraderos pero cumplen.

Sin embargo, la plataforma no está exenta de polémicas y hay gente que se ha molestado con lo que recibe, no realmente porque no cumpla con los materiales necesarios, sino porque en muchas fotos lo hacen aparentar como un producto más grande y al recibirlos el cliente descubre que son de un tamaño mucho menor. Por lo que al final terminan decepcionados, pero ciertas clausulas impiden que se puedan hacer reclamos, al menos que estos salgan defectuosos para un cambio o devolución.

De hecho, estos pequeños fraudes ya se han puesto en investigación por parte de la unión europea hacia Temu, dado que se han presentado casos de productos totalmente cambiados, por lo que podría darse hasta una demanda colectiva de los clientes que no están nada conformes. No obstante, también hay mucho público que se siente satisfecho con lo recibido, argumentando que tampoco deben esperar gran cosa por el tan poco precio que se está pagando.

Vía: Forbes

Nota del autor: A mí realmente no me llama la atención comprar en esta tienda, más por qué no me da confianza el uso de la información bancaria. Sin embargo conozco gente que sí pide productos de ahí y reciben cosas que no se parecen a la fotografía.