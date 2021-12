Pokémon UNITE llegó al Nintendo Switch el pasado mes de julio, y desde entonces vimos su llegada a dispositivos móviles no hace mucho. Con este título ya disponible en dos plataformas, recientemente se dio a conocer que el MOBA de TiMi Tencent, ha superado un nuevo hito en descargas.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se reveló que más de 50 millones de personas ya han descargado este título entre las versiones de Nintendo Switch y dispositivos móviles. Recordemos que este es un juego free-to-play bastante popular.

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 – 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.

Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 6, 2021