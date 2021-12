Uno de los puntos más llamativos de Spider-Man: No Way Home, es el regreso de múltiples villanos clásicos interpretados por sus actores originales. Este es el caso de William Dafoe como el Duende Verde. En una reciente conversación, el actor reveló nuevos detalles sobre su participación en la cinta, y el futuro de este personaje.

Durante un panel dedicado a los villanos de No Way Home en CCXP, Dafoe, Alfred Molina y Jamie Foxx hablaron sobre regresar a los papeles del Duende Verde, Doctor Octopus y Electro respectivamente. Fue aquí en donde el actor encargado del antagonista de la primera cinta de Spider-Man, señaló los cambios entre su aparición en la película de Sam Raimi, y su próxima participación en el MCU. Esto fue lo que comentó:

“Me quedé allí durante ocho horas y me pusieron diferentes piezas de preforma. Ahora, me escanean y pueden diseñarlo y luego hacer el disfraz, para luego probármelo. Es un gran salto en la tecnología. Son más flexibles. Podemos hacer más cosas con ellos. Se ve un poco diferente… el viejo Norman y el Duende están más abajo en la línea y tienen algunos trucos más bajo la manga. Así que no es exacto: ha habido mejoras en el disfraz, digamos”.

Si bien el actor no habló mucho sobre su papel, sus comentarios señalan que el Duende Verde tendrá una serie de mejoras y será un gran peligro para esta versión de Peter. Junto a esto, rumores señalan que este villano será el antagonista principal de No Way Home.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021. En temas relacionados, Kirsten Dunst habla sobre su posible regreso como Mary Jane. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, es bueno volver a estos tres actores en una película de Spider-Man. Si bien aún sigue siendo una duda cómo es que estos personajes serán integrados al MCU, por lo menos podemos estar seguros de que las actuaciones serán bastante buenas.

Vía: CCXP