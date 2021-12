Contrario a lo que podría llegarse a pensar, Pokémon GO todavía cuenta con una saludable base de jugadores, y de hecho, ya se encuentra disponible una nueva temporada para este juego. Niantic, sus autores, ya nos dieron un pequeño adelanto al respecto y todo indica que el nuevo contenido estará basado en Pokémon Legends: Arceus.

Esta nueva temporada llevará como nombre Season of Heritage, y como te decía antes, parece que viajaremos al pasado tal y como lo haremos con Legends: Arceus.

In the next Pokémon GO Season, we’ll look to the past for answers that will help guide us into the future of Pokémon GO!

Join us as we take our Pokémon GO adventure into the Season of Heritage! pic.twitter.com/RHre96uv2h

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 29, 2021