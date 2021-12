El día de ayer por la tarde, Geoff Keighley, anfitrión y organizador de The Game Awards, declaró que estaba “evaluando cuidadosamente” la situación de Activision Blizzard, esto para saber exactamente cómo es que manejaría los anuncios y revelaciones de la compañía dentro de este evento. Pues ahora ya dio su respuesta y sí, Activision Blizzard quedará oficialmente fuera de la ceremonia.

Vía Twitter, Keighley explicó que, más allá de sus nominaciones, no habrá espacio dedicado para cualquier anuncio de la compañía.

Beyond its nominations, I can confirm that Activision|Blizzard will not be a part of this year’s #TheGameAwards

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021