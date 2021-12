No hay duda alguna que el multiplayer de Halo Infinite es sumamente divertido, aunque actualmente cuenta con una muy limitada selección en cuanto a sus modos de juego. Afortunadamente, eso cambiará en el futuro puesto que 343 Industries prometió añadir más en las próximas semanas.

John Junyszek, community manager para 343i, anunció vía redes sociales que el estudio está enfocado en implementar nuevos modos de juego para el online, específicamente, Fiesta, SWAT, y Free-For-All.

Let’s talk about Halo Infinite playlists!

We’ve been reading your feedback, and we’re working on plans to add Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), and Free-For-All playlists as we speak. They won’t land by Dec 8, but the team is pushing to get them in before the end of year 👊

— John Junyszek (@Unyshek) December 3, 2021