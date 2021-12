Las cosas siguen empeorando en Activision. Después de darse a conocer que varios empleados de control de calidad en Raven Software, encargados de Call of Duty: Warzone, fueron despedidos de manera inesperada el pasado viernes 3 de diciembre, el día de hoy se ha revelado que los trabajadores de esta división han organizado una marcha para protestar en contra de esta decisión, así como para exigir mejores contratos.

En un comunicado compartido para Kotaku, los empleados de la división de control de calidad exigen que se les proporcionen contratos de tiempo completo, no solo para los empleados que aún forman parte de Raven Software, sino también a aquellos que fueron despedidos la semana pasada. De esta forma, los trabajadores ganarían un aumento en la tarifa mínima por hora, tiempo libre remunerado adicional y beneficios ligeramente mejores. Esto fue lo que se comentó al respecto:

The goal of this demonstration is to ensure the continued growth of Raven. Everyone participating in today's demonstration does so with the continued success of the studio at the forefront of their mind.

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 6, 2021