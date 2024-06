PlayStation revela qué tan grande será Astro Bot

Todo parece indicar que la propuesta más grande PlayStation para la segunda mitad del año será Astro Bot. Esta nueva entrega en la amada serie de Team Asobi tuvo una recepción positiva del público, quienes se han alegrado aún más al darse a conocer que este título será cuatro veces más grande que Astro’s Playroom.

En la sección de preguntas y respuestas en el sitio oficial del juego, PlayStation ha revelado que el nuevo Astro Bot contará con cuatro veces más contenido en comparación con Astro’s Playroom. Aquí encontraremos seis diferentes mundos, con un total de 80 niveles. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A diferencia de ASTRO’s Playroom, ASTRO BOT es una aventura independiente de tamaño completo que ofrece más de cuatro veces la cantidad de mundos, 300 robots para rescatar y docenas de nuevos poderes y características para descubrir”.

Astro’s Playroom es la experiencia gratuita que viene preinstalada en cada PlayStation 5. Esta es una aventura que dura aproximadamente tres horas. De esta forma, no sería descabellado pensar que Astro Bot podría llegar a durar entre 10 y 15 horas, aunque por el momento no hay información oficial al respecto. Junto a esto, se ha confirmado que esta entrega no contará con algún tipo de microtransacción o apartado multiplayer.

Por último, PlayStation ha dejado en claro que Astro Bot no es free-to-play, aunque por el momento se desconoce si esta entrega costará $70 dólares, y solo estará disponible en PlayStation 5, al menos por el momento. Aunque se ha dejado en claro que esta entrega no llegará a PS4 y PS VR2, no se hace mención de la PC, por lo que existe la posibilidad de que este título eventualmente llegue a Steam.

Recuerda, Astro Bot llegará a PlayStation 5 el próximo 6 de septiembre de 2024. En temas relacionados, esta fue la recepción del público ante el nuevo juego. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Astro’s Playroom aquí.

Nota del Autor:

Cada vez estoy más emocionado por el nuevo Astro Bot. Si a este juego le va bien en ventas, entonces podría darle a entender a Sony que no todo tiene que ser una experiencia AAA a gran escala, y producciones pequeñas valen mucho la pena.

Vía: PlayStation