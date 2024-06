El próximo 7 de junio se llevará a cabo el Summer Game Fest, presentación que nos dará un buen vistazo a lo que llegará en la segunda mitad del año a la industria de los videojuegos. Como siempre ocurre días antes de este tipo de eventos, las expectativas del público son bastante altas, al grado de que la decepción puede ser una garantía para algunos. De esta forma, Geoff Kieghley organizador y presentador, ha señalado que la edición de 2024 no será tan grande como en entregas pasadas.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas en su canal oficial de Twitch, Keighley habló un poco sobre lo que podemos esperar en la nueva edición de The Game Awards. Para comenzar, señaló que esta presentación tendrá una duración aproximada de dos horas, lo cual sería más largo en comparación con lo visto el año pasado. Sin embargo, no hay planes para un bombazo final, algo que ha formado parte de presentaciones anteriores.

Keighley ha señalado que la falta de un gran anuncio al final se debe a que la industria de los videojuegos en 2024 es mucho más calmada en comparación con lo visto en los últimos años, y espera que esto cambie en el 2025. Junto a esto, se ha confirmado que en este Summer Game Fest no veremos actuaciones musicales, ya que todo se centra en los juegos y avances. Aunque se espera que esto regrese en The Game Awards.

Si bien muchos esperan anuncios del calibre de Kingdom Hearts 4, será mejor mantener las expectativas bajas, y así evitar algún tipo de decepción. Hasta el momento, sabemos que Dragon Ball: Sparking! Zero, Monster Hunter Wilds, Metaphor ReFantazio, Kingdom Come Deliverance III, Star Wars: Outlaws y más juegos de este tipo tendrán presencia en el evento. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de ver algo del nivel del DLC de Marvel’s Spider-Man 2.

Solo nos queda esperar para ver qué tipo de sorpresas tiene este evento para nosotros. El Summer Game Fest se llevará a cabo el próximo 7 de junio. En temas relacionados, puedes checar el resumen del último State of Play aquí. De igual forma, tendremos un nuevo Nintendo Direct por estas fechas.

Nota del Autor:

Como siempre, será mejor mantener las expectativas al mínimo. De esta forma, te vas a sorprender por más cosas, y la decepción no será una garantía. Solo nos queda esperar para ver qué sorpresas nos esperan en el evento de verano más importante del año.

Vía: Summer Game Fest