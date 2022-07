En el intento de hacer una broma sobre cómo los juegos single player no valen la pena, EA logró ser el objetivo de burlas y comentarios negativos durante las últimas horas. Si bien los mensajes por parte de los fans eran de esperarse, varios miembros de la industria también reaccionaron de una forma poco alentadora al chiste que intentó hacer la compañía.

Por medio de sus perfiles oficiales, varios miembros de la industria, como Cory Barlog, director de God of War (2018), Vincent Zampella, director de Respawn Entertainment, y muchos más, demostraron su inconformidad con EA.

Este fue el mensaje original:

“Son un 10, pero solo les gusta jugar juegos de un solo jugador”.

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) June 30, 2022

Zach Mumbach, ex desarrollador de EA y Visceral Games, comentó:

“Esta es la compañía que cerró mi estudio y despidió a ~100 grandes desarrolladores porque estábamos haciendo un juego para un solo jugador”.

This is the company that shut down my studio and laid off ~100 great developers because we were making a single player game 😂😭😂😭 https://t.co/2SXhQtRGE8 — Zach Mumbach (@zachulon) June 30, 2022

Cory Barlog comentó:

“Juegos de un solo jugador para siempre”.

single-player games forever❤️ — cory barlog (@corybarlog) July 1, 2022

Alanah Pearce, ex-periodista en IGN y actual desarrolladora en Sony Santa Monica, comentó:

“Este puede ser uno de los peores tweets de marca que he leído”.

this may be one of the worst brand tweets i have ever read https://t.co/vxc7f63jjq — Alanah Pearce (@Charalanahzard) June 30, 2022

Annapurna Interactive, editorial a cargo de publicar algunos de los juegos indie más aclamados de los últimos años, comentó:

“Debería haber mantenido esto en los borradores”.}

shoulda kept this in the drafts 🫣 — Annapurna Interactive (@A_i) July 1, 2022

Vincent Zampella, director de Respawn Entertainment, solo comentó con:

🤦🏼‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) July 1, 2022

Después de unos cientos de miles de comentarios negativos, EA emitió un comunicado en donde acepta que se equivocó con esta opinión:

“Tomaremos esta L porque jugar juegos para un solo jugador en realidad los convierte en un 11”.

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB — Electronic Arts (@EA) July 1, 2022

Nota del Editor:

Sin duda alguna, llama mucho la atención que Zampella, quien trabaja directamente con EA, también forma parte de este grupo. Sin embargo, esto no debería ser una sorpresa, como director de Star Wars Jedi: Fallen Order, es natural que el desarrollador tenga una gran pasión por los juegos single player.

