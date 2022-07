Hace un par de días se llevó a cabo la junta de accionistas anual de Nintendo. De esta forma, una persona en particular cuestionó a la compañía ante las posibilidades de ver una nueva entrega de F-Zero en el futuro cercano. Lo interesante, sin embargo, fue el hecho de que esta pregunta fue realizada por un fan que pagó una ridícula cantidad de dinero por la posibilidad de participar en esta reunión.

De acuerdo con Business Insider, un usuario de Twitter, conocido como Momiji, gastó $43,212 dólares, o $882,542 pesos, para comprar 100 acciones de Nintendo. Esto solo le dio acceso a la reunión de inversionistas, y no aseguraba que su pregunta fuera escuchada por los directivos de la compañía. Afortunadamente, su cuestión llegó a los oídos de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo.

I spent $43,212 to make this statement!😢💸💸💸 — もみじ(Momiji) (@momiji_manjyuu) June 29, 2022

Momiji utilizó esta oportunidad única para cuestionar a Nintendo sobre la posibilidad de ver un nuevo juego de F-Zero en un futuro. Sin embargo, y como ya lo comentamos, los directivos no tienen planes que revelar por el momento. Aunque las declaraciones de Shinya Takahashi no cierran por completo esta puerta, tal parece que gastar tanto dinero no valió la pena en esta ocasión.

Actualmente, cada una de las acciones de Nintendo está evaluada en $400 dólares, o $8,169.42 pesos. Sin embargo, formar parte de la junta de accionistas no garantiza que seas seleccionado para hacer una pregunta en estas reuniones. Aunque la cuestión de Momiji no tuvo la respuesta que muchos esperaban, al menos todo su dinero no fue desperdiciado, y seguramente 100 acciones en la Gran N garantizan un poco de dinero de regreso.

En temas relacionados, esta es la respuesta completa a la pregunta de Momiji. De igual forma, se han dado a conocer los salarios de los directivos de Nintendo.

Nota del Editor:

Más que la gran cantidad de dinero, es divertido pensar que algunos de los accionistas de Nintendo no son hombres de negocios con trajes negros, sino simples fans detrás de una computadora que quieren ver de regreso a F-Zero, Star Fox y más series clásicas.

Vía: Business Insider