Nintendo cuenta con una extensa librería de juegos. Sin embargo, entre todos los The Legend of Zelda y Mario, hay varias franquicias que no han visto algo de reacción en los últimos años. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ver una nueva entrega o remake de viejas propiedades, la Gran N comentó que siempre están considerando estas opciones.

Durante su junta anual con inversionistas de 2022, los directivos de Nintendo fueron cuestionados ante la posibilidad de que series como F-Zero, Star Fox y más tengan un remake en el futuro. Ante esta cuestión, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, comentó lo siguiente:

“Es realmente difícil desarrollar nuevos títulos y remakes, incluidas las secuelas, para cada juego de Nintendo que la gente solicita, pero estamos muy agradecidos y apreciamos las expectativas que nuestros fanáticos tienen para nuestros juegos”.

Junto a esto, Shinya Takahashi, director ejecutivo sénior, respondió a la misma pregunta comentando que:

“Siempre estamos considerando cómo desarrollar nuevos títulos y remakes que puedan disfrutar muchos jugadores. Durante la 79.ª Junta General Ordinaria de Accionistas de 2019, se nos preguntó si había planes para rehacer la serie Famicom Detective Club y, en ese momento, estábamos planeando una nueva versión. Este es un ejemplo en el que ya estábamos desarrollando activamente un título de este tipo. No podemos decirte si hay planes para futuros remakes de algún juego específico, pero, durante el desarrollo, siempre estamos pensando en varias posibilidades que los jugadores pueden disfrutar”.

De esta forma, queda claro que Nintendo siempre está tomando en consideración los deseos de los fans, y evalúan el posible éxito que un remake, remasterización o una secuela tendrá en el mercado actual. En estos momentos, bien podrían estar trabajando en algo relacionado con Wario Land, F-Zero, Star Fox, Chibi Robo!, y más, solo que no está listo para hablar al respecto.

Nota del Editor:

La idea de que Nintendo siempre está trabajando en algo nuevo es emocionante. Sin embargo, esperar para tener información oficial es algo que podría molestar a más de uno. Uno nunca sabe cuántas veces se ha cancelado y aprobado internamente un nuevo F-Zero.

Vía: VGC