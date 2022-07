EA lanza desafortunado tweet, y así respondió el público

EA es una compañía que se ha caracterizado por sus juegos multiplayer y monetizaciones agresivas en los últimos años. Recordemos que Star Wars Battlefront fue uno de los principales responsables por dar pie a la conversación en torno a las loot boxes. Ahora, la compañía ha dado de qué hablar al compartir un mensaje que ha enfurecido a los jugadores.

Como siempre sucede, una de las tendencias en Twitter se ha vuelto bastante popular, al grado de que grandes compañías se han unido a la conversación. Este es el caso del meme de “Es un 10, pero…”. De esta forma, EA pensó que sería gracioso burlarse de los juegos single player con el siguiente mensaje:

“Son un 10, pero solo les gusta jugar juegos de un solo jugador”.

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) June 30, 2022

Inmediatamente, la comunidad de jugadores se unió bajo una sola causa, burlarse de EA por este comentario:

“Así que… recuerdan cómo Jedi Fallen Order fue increíble y, aunque era para un solo jugador, se vendió muy bien. ¿Y ahora tendrá una secuela?”

So… remember how Jedi Fallen Order was amazing and even though it was single-player sold extremely well. And now it's getting a sequel? https://t.co/j9W7SQUXRX — Mike Futter (@Futterish) June 30, 2022

“¿Candidato al peor Tweet del año?”

Candidate for Worst Tweet of the year 🧐? https://t.co/RPUZ16oipU — GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) July 1, 2022

“Cuenta regresiva para el tuit de disculpa”.

Countdown to the apology tweet — hman70 (@HunterRohles) June 30, 2022

“Mi hermano, acabas de lanzar Battlefield 2042 y es uno de los peores juegos en línea que he jugado en mi vida”.

my brother in Christ, you just released Battlefield 2042 and it’s one of the worst online games I’ve ever played in my life https://t.co/zezCUQSD0B — Cade Onder (@Cade_Onder) July 1, 2022

Varios jugadores han mencionado que títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order y Mass Effect Legendary Edition han sido todo un éxito en ventas y con los críticos, algo que entregas como Battlefield 2042 y Anthem simplemente no pudieron replicar. Incluso hay que recordar que la aventura de Cal Kestis incluso tendrá una secuela.

En temas relacionados, se ha revelado el primer vistazo al nuevo juego de Skate. De igual forma, EA podría estar trabajando en un juego de Marvel.

Nota del Editor:

Si bien hay juegos multiplayer que valen mucho la pena, como Rocket League o Fortnite, es cierto que los mejores de todos los tiempos, e incluso algunos de los mejores de EA, son experiencias de un solo jugador. Esperemos que la compañía aprendiera su lección en esta ocasión.

Vía: EA