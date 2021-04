Payday 3 se estará lanzando hasta 2023, confirman sus desarrolladores

Tras muchos problemas intentando solventar su desarrollo, Starbreeze confirmó que Payday 3 estará debutando en consolas y PC hasta 2023, esto tras haber asegurado un acuerdo de co-distribución con Koch Media.

Mediante una declaración de Tobias Sjögren, CEO de Starbreeze, se anunció que la compañía había obtenido “un acuerdo exclusivo a largo plazo con Koch Media para la co-distribución de Payday 3“, que asegura una distribución global de Payday 3, así como todos los gastos de marketing a lo largo de todo el ciclo de vida del juego.

Klemens Kundratitz, CEO de Koch Media, también señaló que Payday 3 pinta a ser un juego increíble, y según todo lo que han visto hasta la fecha, “elevará la franquicia a nuevos estándares y deleitara a los fans de Payday así como a nuevas audiencias con un innovador gameplay multijugador.”

We are excited to announce our exclusive long-term #PAYDAY3 co-publishing deal with @StarbreezeAB! 💰

PAYDAY 3 will be launched in a coordinated release on PC and consoles in 2023, with additional content and functionalities planned for long beyond the original release date. pic.twitter.com/3DUWds15Dt

— Koch Media UK (@KochMediaUK) March 19, 2021