Aquí los nuevos detalles sobre Age of Empires IV

Después de estar ausente de la industria por más de una década, la propiedad de Age of Empires realizó su triunfal regreso con una serie de remasterizaciones que prepararon al público para la cuarta entrega numérica de la serie. De esta forma, tuvimos la oportunidad de ver de manera anticipada el futuro que le depara a esta franquicia de RTS y, spoilers, es todo lo que los fans desean y más.

Aunque la serie de Age of Empires es conocida por su multiplayer, Relic Entertainment y World’s Edge quieren ofrecerle a los jugadores una serie de campañas que regresan a la fórmula de los primeros dos títulos, dejando de lado la narrativa original que vimos en la tercera entrega. De esta forma, Age of Empires IV nos presentará con cuatro diferentes campañas que se desarrollan en un estilo inspirado por documentales.

Una de estas es protagonizada por los vikingos. De esta forma, una cultura que recientemente vimos en Assassin’s Creed Valhalla, tendrá otra oportunidad de brillar en esta industria. En lugar de experimentar la historia de esta civilización desde los ojos de un personaje ficticio, Age of Empires IV se encargará de contarnos la evolución de esta sociedad desde la perspectiva de diferentes líderes, grupos y momentos que impactaron el papel de los vikingos en la historia mundial. Así que podemos esperar campañas más largas.

Pasando al gameplay, esta nueva entrega toma mucha inspiración de Age of Empires II. De esta forma, el avance tecnológico que vimos en el tercer título no está presente, y en su lugar vemos el regreso de lanzas, arcos, espadas y el ocasional uso de la pólvora para ciertas civilizaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que Relic Entertainment y World’s Edge no están innovando, todo lo contrario.

Además de refinar el sistema al que ya estamos acostumbrados, Age of Empires IV introduce una serie de tácticas completamente nuevas, como la posibilidad de ocultarse en los arbustos para así emboscar a tu contrincante, algo que, sin duda alguna, será una estrategia fundamental para todos los que disfrutan del ambiente competitivo.

Ahora, Age of Empires IV llegará al mercado con ocho civilizaciones. Aunque esto puede sonar como poco, los desarrolladores aseguran que seguirán trabajando para agregar más y más culturas al juego. De igual forma, podemos esperar el regreso de algunos grupos clásicos, como el Sultanato de Delhi con sus increíbles y poderosos elefantes, así como China, Inglaterra y Mongolia.

De igual forma, esta nueva entrega estará acompañada de un salto visual sustancial, al menos en comparación con anteriores títulos de la serie. Relic Entertainment y World’s Edge están haciendo un trabajo espectacular con Age of Empires IV. Desde un mayor énfasis en la documentación y el respeto a las diferentes culturas a lo largo de su historia, pasando por las diversas campañas que prometen entregarnos el balance perfecto entre una gran clase de historia y la dificultad a la que nos tiene acostumbrada la serie, hasta el refinado gameplay que traerá varios conceptos clásicos de regreso y en el camino innovará cada aspecto posible.

Sin duda alguna, Age of Empires IV se perfila para ser la mejor entrega en la serie. Al momento de escribir esto no hay una fecha de lanzamiento específica para el título, pero se espera que el juego llegue a PC y Xbox Game Pass para esta plataforma en otoño de 2021.

Vía: Age of Empires