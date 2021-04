Papá rompe el internet al mostrar su increíble colección de Dragon Ball

Dragon Ball es un fenómeno mundial que supera cualquier barrera cultural o de edad. De esta forma, un reciente video de un papá presumiendo su colección de figuras de la obra de Akira Toriyama está subiendo en niveles de popularidad en TikTok y Twitter.

Recientemente, la usuaria de TikTok, conocida como citlalli_707, compartió un video de casi un minuto, en donde su padre está organizando su colección de figuras de Dragon Ball. Aquí podemos ver diferentes piezas de colección de Goku en sus diferentes etapas, así como otros personajes de la serie.

I’m so happy for this man pic.twitter.com/I42TZNYcup

— C🇵🇪rlo (@Pendeviejo95) April 5, 2021