Director de Godzilla vs. Kong comparó la película con Batman v Superman

Tras varios meses de retrasos, Godzilla vs. Kong finalmente llegó a cines y HBO Max hace unas cuantas semanas. Los fans del MonsterVerse de Warner Bros. parecen haber quedado muy satisfechos con el enfrentamiento entre estos dos titanes, y su director, Adam Wingard, se aseguró de no cometer el mismo error que Batman v Superman. El cineasta incluso comparó ambas cintas y resaltó la diferencia más importante entre las dos.

En una reciente entrevista para Yahoo!, Wingard explicó lo siguiente:

“Quería que esta pelea se sintiera como el enfrentamiento definitivo de Godzilla y King Kong. Ya teníamos una nueva película de Kong, así que ya era un personaje establecido. Ya teníamos dos películas de Godzilla. Yo no quise cambiarlos demasiado porque quería que esta película se sintiera legítima. No eran dos nuevos personajes peleando el uno contra el otro. Siempre he hecho esta comparativa. No estoy degradando a la película ni nada. Pero cuando hicieron Batman v Superman era la primera vez que veíamos a Ben Affleck como Batman. No quiero decir que eso sea algo malo o bueno, pero el hecho es que era un nuevo Batman. Fue un poco complicado para mi verla y decir, ‘Esta es la pelea definitiva de Batman contra Superman’, porque sigo aprendiendo quién es esta versión de Batman. Y con nuestra película, yo quería que esto fuera Godzilla CONTRA Kong. No puedes empezar por ahí. Eso es lo genial del MonsterVerse: es una culminación de lo que estas películas construyeron. Han sido establecidos, y ahora podemos verlos pelear.”

Recuerda que Godzilla vs. Kong ya está disponible en cines y HBO Max.

Via: ComicBook