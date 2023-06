Pan volvería pronto a Dragon Ball Super

Actualmente el manga de Dragon Ball Super va por buen camino, dado que hace no mucho ha terminado un arco de transición para pasar a los acontecimientos basados en la película más reciente de la franquicia, Super Hero. Misma que supone un timeskip considerable de eventos después de haber derrotado a uno de los rivales más fuertes conocido como Gas.

Ahora, hemos tenido un nuevo avance del capítulo 94 de esta serie en constante actualización, teniendo así el regreso de un personaje que ya se quería tuviera un crecimiento Pan. Y es que durante esta película se le puede ver de una edad preescolar, y que a la vez se establece que ya está entrenando las artes marciales gracias a Piccoro.

