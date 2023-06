Mencionan en qué plataformas llegaría Shadows of the Damned

Hace algunos días Suda 51 lanzó algo bastante llamativo, concretamente se habla de un anunció de remaster para Shadows of the Damned, juego del cual se piensa no habría muchas novedades hasta cierto tiempo después. Sin embargo, se ha llevado a cabo un directo enfocado en sus desarrolladores, donde algunas revelaciones han salido a la luz.

Dentro de esta emisión, se mencionó que el juego llegaría probablemente a todas las plataformas actuales, dando a entender que puede lanzarse en PlayStation, computadora y hasta Nintendo Switch. Recordemos que muchos juegos de Grasshopper Manufacture no han llegado a Xbox, por lo que podríamos excluir a consolas de la talla de Xbox Series X/S.

Aquí las declaraciones de Suda 51:

¡Vamos a lanzar Shadows of the Damned Remaster! También puedes jugarlo en la computadora de mano (probablemente).

Al decir esto, podría decirse que están haciendo un esfuerzo para poder hacer el port de Switch, dado que a esta consola se le puede considerar como computadora de mano, según las palabras de Suda. De igual manera, no se piensa que sea Steam Deck, después de todo, si se lanza en PC, se traduce instantáneamente a que la portátil de Valve lo podrá correr.

Habrá que esperar a más noticias sobre este remaster.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: La verdad, estaría cool que también hablasen del remaster de Lollipop Chainsaw que anunciaron hace como un año atrás. Aunque creo que Suda ya no es dueño tal cual de la licencia.