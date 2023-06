Shadows of the Damned tendrá una remasterización

Anunciado durante la cuenta regresiva del último Devolver Digital Direct, este remaster estará disponible “próximamente”, sin más detalles sobre la fecha de lanzamiento. Shadows of the Damned debutó en junio de 2011 en PS3 y Xbox 360, y fue una colaboración entre Goichi Suda (también conocido como Suda51) de Grasshopper y Shinji Mikami.

El juego era protagonizado por Garcia Hotspur, un cazador de demonios que tiene que rescatar a su novia Paula del Señor de los Demonios. En un nuevo avance del remaster, se muestra a Garcia llegando a las oficinas de Grasshopper y matando a un miembro del equipo.

Aunque Shadows of the Damned fue desarrollado por Grasshopper, fue publicado por Electronic Arts, lo que dejó a algunos inseguros sobre quién poseía los derechos. Sin embargo, una etapa en el spin-off de No More Heroes en 2019, Travis Strikes Again, está basada en Shadows of the Damned, lo que sugiere que Grasshopper tenía acceso a la propiedad intelectual.

De hecho, en una entrevista de 2021, Suda confirmó que Grasshopper era dueño de los derechos de Shadows of the Damned y que su regreso era posible.

“Hay varias propiedades intelectuales de las que tenemos los derechos, por lo que somos libres de hacer lo que queramos con ellas”, mencionó. “Las propiedades intelectuales de las que tenemos los derechos son la serie Silver Case, Flower, Sun, andRain, Killer is Dead y Shadows of the Damned. “Aunque no tengo planes actuales ni nada en proceso, si volviera a visitar algunos de nuestros títulos pasados, probablemente sería uno de estos”.

