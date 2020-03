Ori and the Will of the Wisps recibirá un segundo parche de Día Uno

Como seguramente ya te habrás enterado a través de nuestra reseña y otros canales, la versión para consolas de Ori and the Will of the Wisps presenta una muy importante cantidad de problemas técnicos que van desde complicaciones de framerate, hasta molestos bugs de guardado y demás. Desde la tarde de ayer 9 de marzo, se lanzó un importante parche para corregir algunos de estos errores y ahora, se nos ha confirmado que una segunda actualización está en camino.

De acuerdo con representación de Xbox para México y América Latina, durante las siguientes horas de este martes 10 de marzo, se estará lanzando un segundo parche que podría ser considerado de día uno para Ori and the Will of the Wisps, el cual, se espera mejore el rendimiento general del juego en todas las variantes de Xbox One y que sobre todo, repare los errores de guardado que ha presentado el título de Moon Studios.

Te cuento que al menos en nuestro caso que jugamos la versión de PC para la reseña, tuvimos una experiencia mayormente buena y con solo un par de problemas técnicos de menor importancia. Te seguiremos informando sobre cualquier novedad que tengamos al respecto.

Ori and the Will of the Wisps se está lanzando de manera oficial este 11 de marzo en Xbox One y PC.

Fuente: Xbox