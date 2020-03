“No todas las exclusivas de PS4 llegarán a PC”, jefe de PlayStation

Horizon: Zero Dawn acaba de ser confirmado para la PC, y este tipo de anuncios ha preocupado a muchos fans de PlayStation que la compañía lentamente esté abandonando sus propios sistemas. Después de todo, parte del enorme éxito que tuvo el PS4 esta generación de consolas se debe a su increíble alineación de exclusivas first-party, como Uncharted 4, God of War y el previamente mencionado Horizon.

Pero con la llegada de este título a la PC, ¿significa que todas las demás exclusivas también lo harán? ¿Es esta la nueva estrategia de Sony? No necesariamente, de acuerdo con el Jefe de PlayStation Worlwide Studios, Hermen Hulst:

“Para calmar las aguas, lanzar un título AAA en PC no significa necesariamente que todos los juegos ahora llegarán a PC. En mi cabeza, Horizon Zero Dawn fue una gran oportunidad en esta particular instancia. No tenemos planes para más lanzamientos en PC, y seguimos 100% comprometidos con nuestro hardware.”