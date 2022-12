A principios de año los fanáticos de One- Punch Man tuvieron una sorpresa que no se veía para nada venir, y eso fue la confirmación de que la versión anime estaría teniendo una nueva temporada en los próximos meses. Desde ese momento, se han hecho muchas especulaciones de la dirección al respecto, al punto de que podrían confundir como filtraciones.

Sin embargo, toda esta información podría estar perdiendo validez, y eso se debe a que la cuenta oficial de la franquicia ha compartido un mensaje un tanto extraño que puede dejar más preguntas que respuestas. En este se menciona que la información oficial de la serie se estará dando en dicha cuenta de Twitter, por lo que no deben creer nada de otras fuentes.

This is the only official Twitter account for the anime "One-Punch Man".

Please don't be misled by unofficial information from other accounts.

Accurate information will be announced from this account when it is time.#onepunchman

— TVアニメ「ワンパンマン」公式 (@opm_anime) December 23, 2022