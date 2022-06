One Piece se tomará un descanso de un mes

El mundo del anime y manga está muy movido. Hace un par de días se reveló que no solo Hunter X Hunter volverá a publicarse después de años en pausa, sino que Berserk continuará pese al fallecimiento de su autor. Mientras que dos icónicas series se preparan para su regreso, una tiene pensado tomar un descanso. En un movimiento completamente inesperado, se ha revelado que One Piece entrará en una pausa.

Por medio de sus redes sociales, se ha revelado que Eiichirō Oda tiene pensado tomar un descanso de One Piece, pero solo por un mes. De esta forma, el manga entrará en pausa entre el 27 de junio y el 25 de julio. De acuerdo con Anime News Network, Oda estaba opuesto a esta idea originalmente, pero el mangaka fue convencido por sus colaboradores, quienes le mencionaron que el verano será un periodo difícil para el autor.

“Descanso” es una palabra bastante fuerte. Aunque Oda tiene pensado alejarse del manga por un mes, esto no quiere decir que abandonará a One Piece. El mangaka seguirá supervisando la producción de la película de One Piece Red, así como la serie live action de Netflix. Por si fuera poco, el autor también utilizará este mes para planear no solo el 25 aniversario de la serie, sino también el último arco de todo One Piece.

Recordemos que después de varios años, el arco de Wano está a nada de llegar a su fin. De esta forma, y aunque no es como tal un descanso, Oda se merece un tiempo alejado de Luffy y compañía. Solo esperemos que el mangaka no siga los pasos de otros autores que han decidido tomar un pequeño descanso, y nunca más regresaron.

Con más de 20 años en publicación constante, con solo un descanso semanal de forma muy ocasional, es extraño que pase tanto tiempo sin One Piece. Sin embargo, esta espera bien podría ser perfecta como un pequeño preámbulo para el gran final de esta historia.

