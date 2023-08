Nuevo vistazo a Super Mario Bros. Wonder

El día de hoy se ha celebrado un directo de Nintendo pero enfocado ni más ni menos que en Super Mario Bros. Wonder, juego que cerrará con broche de oro el año de la empresa, esto hablando de producciones originales, pues un mes más adelante llegará el remaster de Super Mario RPG.

En este nuevo video hemos podido ver más mecánicas dentro del mismo, como los poderes especiales de cada uno de los personajes y ahora sí escuchar más a fondo la voz del propio Mario, dado que este juego marca el inicio de una nueva era del actor que para este momento es desconocido por el público. Y claro, no podía faltar la transformación de elefante que tantos memes generó en su momento.

Aquí puedes ver el nuevo avance:

Entre los nuevos personajes que nos han presentado además de los que ya conocíamos hasta este momento están Navii y Toadette, que cabe mencionar algunos son invulnerables para que sea más fácil tomar el control para los novatos. De igual manera nos dan un vistazo a los poderes nuevos como el tractor, el elefante y algunos más; pero el que más llama la atención es el Wonder Effect que distorsiona todo alrededor.

Algo que ha saltado para muchos son el equipamiento de medallas, pues en los juegos principales de Mario nunca se le había podido equipar habilidades al personaje, pero parece que Nintendo finalmente se suma a las tendencias.

Vale la pena mencionar, que no tenemos un Mario en dos dimensiones desde hace más de una década, puesto que no se está contando Super Mario Maker y la última entrega de New llegó en 2012 a pesar de que tuvo su remaster para Nintendo Switch. Lo mejor, es que la subfranquicia antes mencionada se ha quedado atrás para pasar a su evolución.

Recuerda que Super Mario Bros. Wonder se lanza el 20 de octubre para Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Este avance hace que el hype se vaya por los cielos, en verdad muchos necesitamos que llegue octubre para poder jugar esta obra que ya la podemos considerar arte desde este momento.