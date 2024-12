The Fantastic Four: First Steps es una de las películas más esperadas del 2025. La siguiente incursión de Marvel en el cine tiene emocionados a más de una persona. Si bien por el momento aún no hay un tráiler del largometraje, recientemente se reveló un nuevo vistazo a Reed Richards y Sue Storm, interpretados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby respectivamente.

Por medio de sus redes sociales, el usuario conocido como arifinity_ on encontró nuevo arte de Richards y Storm que nos da un mejor vistazo a Pascal y Kirby en los roles que muchos esperan ver en pantalla en el verano del 2025. Junto a esto, se puede apreciar un estilo retro-futurístico que ha enromado a los fans de este grupo.

Aunque por el momento este promocional solo está enfocado en Mr. Fantastic e Invisible Woman, es probable que en un futuro veamos un trabajo similar para The Thing y Human Torch, de los cuales no hemos visto mucho material promocional. Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps será una película muy importante para el MCU, puesto que será uno de los vínculos directos con Avengers: Doomsday, e incluso es probable que aquí se nos dé el primer vistazo oficial a Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el 25 de julio de 2025. En temas relacionados, jefe de Marvel confirma teoría sobre esta película. De igual forma, se filtra nueva serie de Vision.

Nota del Autor:

Como fan del MCU, ya no puedo esperar para ver esta película en los cines. 2025 es un año interesante para Marvel, puesto que regresan a la pantalla grande con varias producciones que, por lo menos, lucen atractivas, aunque todas las regrabaciones me preocupan un poco.

Vía: arifinity_ on