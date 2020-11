Nuevo video de Halo Infinite nos muestra cómo se graba el sonido de las armas

Originalmente, el próximo 10 de noviembre iba a llegar Halo Infinite a nuestras manos. Lamentablemente, el juego sufrió de un retraso, y durante los últimos meses no ha surgido información positiva sobre este proyecto. Sin embargo, el día de hoy, la cuenta oficial de Halo en Twitter, ha publicado un video que nos deja ver un poco más del proceso necesario para grabar el sonido de las icónicas armas de este universo.

Es importante mencionar que este no es un contenido totalmente nuevo, ya que a principios de año vimos un video similar, y el avance que se publicó hace un par de horas cuenta con algunas tomas del trabajo original. Sin embargo, esto no deja de ser una mirada bastante interesante a uno de los procesos fundamentales para darle una personalidad a este mundo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Get a first look, courtesy of the 343 Industries Audio Team, at some of the hard work put into bringing Halo Infinite's next generation of weaponry to life. From firing ranges to broken down buildings, the team left no stone unturned in their journey. pic.twitter.com/ynjIzVllyF

— Halo (@Halo) November 4, 2020