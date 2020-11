Streamer de Twitch impone un límite de solo $5 dólares por donación

Plataformas como Twitch y YouTube le han abierto las puertas a cientos para comenzar una carrera como streamers. En dado caso de que el contenido que estos creadores le ofrezcan al público sea bueno, la gente está dispuesta a donar cierta cantidad de dinero. Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede llegar a cantidades inimaginables. De esta forma, la streamer Pokimane se ha dado a la tarea de imponer un límite en las donaciones, y así evitar que un niño se gaste toda el dinero de su familia en un instante.

Pokimane cuenta con más de seis millones de seguidores en Twitch, y es considerada una de las mayores streamers en la plataforma. Su éxito ha sido tan alto, que ella se ha visto “obligada” de imponer un límite de $5 dólares por donación, ya que considera que cualquier cantidad mayor es “innecesaria”. Esto fue lo que comentó por medio de Twitter:

worked with @streamlabs to create a donation cap of $5 for my channel!

Thank you for supporting me to the point where I consider anything more than that unnecessary. To anyone that was more generous- please support growing channels, charities, and treat yourselves.❤️😊 pic.twitter.com/QhrusbDFxD

— pokimane (@pokimanelol) November 2, 2020