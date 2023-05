Nombran a Jim Lee presidente de DC Comics

Jim Lee, quien ha sido editor y director creativo en DC desde 2018, ha sido nombrado Presidente de la legendaria editorial de cómics. Lee, quien se hizo un nombre en Marvel, la competencia de DC, a principios de los años 90, fue miembro fundador de Image Comics, una editorial fundada por siete antiguos artistas de Marvel y DC en 1992.

En Image, cada uno de los fundadores tenía su propia marca editorial, siendo Wildstorm la de Lee, una marca que llevó a DC en 1998. Ha estado trabajando con DC desde entonces, tanto como uno de los artistas más vendidos de su generación como editor y ejecutivo.

El anuncio fue hecho hoy por Pam Lifford, Presidente de Global Brands, Franchises y Experiences en Warner Bros. Discovery, a quien Lee seguirá reportando. Lee continuará en sus deberes primarios como editor de DC Comics y también liderará los esfuerzos creativos para integrar el portafolio de personajes y historias de DC en todos los medios, apoyando a las marcas y estudios de Warner Bros. Discovery.

Lee se unió a DC en 1998 y ha supervisado muchos de los programas de publicación altamente exitosos de la compañía, incluyendo la reciente línea de cómics Rebirth de récord y la iniciativa The New 52 que relanzó toda la línea de cómics mensuales de superhéroes. Como parte de la reorganización, Lee diseñó y reinventó los nuevos trajes más contemporáneos para algunos de los personajes más icónicos del universo DC, incluyendo Batman, Superman y Wonder Woman.

Bajo el liderazgo de Lee, DC también lanzó con éxito cómics digitales en el mismo día, lo que se consideró revolucionario cuando ocurrió en 2011. La compañía ha lanzado más recientemente DC Universe Infinite, un servicio de suscripción para cómics digitales que permite a los lectores pagar una sola tarifa mensual y tener acceso a décadas de los títulos más populares de DC.

Lee nació en Seúl, Corea del Sur, pero se mudó con su familia a St. Louis, Missouri, cuando era joven. Tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad de Princeton y comenzó su carrera profesional en Marvel Comics, donde dibujó X-Men #1, que sigue siendo el récord de ventas de un solo número de un cómic.

En los últimos años, Lee ha pasado tanto tiempo gestionando la compañía que su arte secuencial ha desaparecido prácticamente de las páginas de DC. Aún así, sus portadas variantes siguen siendo productos muy demandados, y títulos de catálogo como Batman: Hush y el reinicio de Justice League de The New 52 son algunos de los mejores rendimientos de DC en formato de libro de bolsillo. La obra más reciente de Lee fue en una camiseta vendida para la caridad en el evento “Full Circle” de Zack Snyder, que fue una proyección de la trilogía de “Justice League” del cineasta.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Creo que simplemente no podrían haber elegido a mejor persona para encargarse del futuro de DC Comics.