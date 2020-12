No, parece que Sony no hará ninguna clase de reembolso de Cyberpunk 2077

Como sabrán, CD Projekt Red mencionó que todos los inconformes con Cyberpunk 2077, que no desean esperar a futuras actualizaciones, pueden devolver el juego de forma digital y física, y así recibir un reembolso. Sin embargo, parece que esto no es tan sencillo como el estudio lo creía. Algunas personas han tenido problemas al contactarse con Sony, y tal parece que esta no es una opción válida en las consolas de PlayStation.

Recientemente, Steve Kovach, editor de noticias de tecnología en CNBC, se puso en contacto con PlayStation para realizar el reembolso por Cyberpunk 2077, el cual le ha provocado varios problemas a su PS4. En respuesta a su mensaje original, Sony solo respondió que CD Projekt Red se encuentra trabajando en parches y actualizaciones para el juego. El comunicado no hace mención alguna de algún tipo de reembolso. Esto fue lo que se comentó:

“CD Projekt Red está trabajando actualmente en parches y actualizaciones para corregir errores y fallas, y para mejorar la experiencia general de Cyberpunk 2077”.

Por su parte, esto es lo que menciona Sony respecto a los reembolsos en general:

“Después de comprar este tipo de contenido a través de PlayStation Store, tienes 14 días desde la fecha de compra para solicitar un reembolso. Si has comenzado a descargar o transmitir el contenido adquirido, no podrás optar a un reembolso, a menos que el contenido esté defectuoso”.

De esta forma, Cyberpunk 2077 no cae en la categoría de “defectuoso”, debido a que CD Projekt Red está trabajando en parches y actualizaciones para mejorar la experiencia del juego. Recordemos que la compañía admitió no tener un contrato especial con Microsoft y Sony al momento de hacer reembolsos. De igual forma, este es el mensaje que el estudio ha emitido a las personas que han solicitado su ayuda en este problema.

Vía: Steve Kovach