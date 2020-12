CDPR no tiene un trato especial con Sony y Microsoft al momento de hacer reembolsos

Mucha gente no está contenta con Cyberpunk 2077. De esta forma, algunas personas han exigido reembolsos de forma física y digital. En cuanto a las tiendas virtuales de Sony y Microsoft, algunos llegaron a pensar que CD Projekt Red tenía un acuerdo especial con estas dos compañías. Sin embargo, en una reciente junta con inversionistas, se ha señalado que este no es el caso.

De acuerdo con Michał Nowakowski, vicepresidente senior de desarrollo comercial de CD Projekt, no hay algún trato especial con las compañías detrás del PS4 y Xbox One, ya que cada una cuenta con sus propias políticas al momento de reembolsar productos. Esto fue lo que comentó:

“Hay que entender, Microsoft y Sony tienen políticas de reembolso para cada producto que se lanza digitalmente en sus tiendas.

A pesar de varios artículos que he visto que dicen que las cosas se están acomodando solo para nosotros, en realidad esto no es cierto, estas políticas están vigentes y siempre han estado vigentes; no se ofrecen específicamente para nosotros. Cualquiera que haya comprado cualquier título en PlayStation Network o en la tienda de Microsoft puede solicitar un reembolso, y si se realiza dentro de ciertos límites, generalmente relacionados con el tiempo, el uso, etc., puede solicitar ese reembolso.

Nuestro procedimiento aquí con Microsoft y Sony no es diferente al de cualquier otro título lanzado en cualquiera de esas tiendas. Quiero decirlo claramente, ya que parece haber ciertos conceptos erróneos”.