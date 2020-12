Sony se está negando a reembolsar Cyberpunk 2077 para algunos jugadores

Apenas hoy por la mañana, CD Projekt Red, desarrolladores de Cyberpunk 2077, pidieron disculpas por el estado en que debutó el juego para PS4 y Xbox One, además de que también estarán ofreciendo reembolsos para quien así lo solicite. Si compraste el título de forma digital, sus creadores piden que primero acudas a su respectiva plataforma de compra, pero en el caso de Sony, parece que no lo están queriendo hacer.

Según informan varios usuarios de Twitter, Sony no está procesando el reembolso para ellos. ¿La razón? Nadie sabe exactamente.

So today’s update, Sony support refused another refund for #Cyberpunk2077. They said even if the devs say refund it, they won’t do it. Lied about the game not being broken and lied about what CDPR stated. Tl:dr you are stuck with a broken game, wait til patched. Some support. pic.twitter.com/MsyI11VCGO

— Mgs2master2 (@mgs2master2) December 14, 2020