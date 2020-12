CDPR se disculpa y confirma reembolsos de las versiones de PS4 y Xbox One de Cyberpunk 2077

ACTUALIZACIÓN: Sony se está negando a procesar el reembolso para ciertos usuarios. Acá más detalles al respecto.

———

Nota original: Como sabrán, el debut de Cyberpunk 2077 no ha sido lo que muchos esperaban, especialmente los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One. Durante el fin de semana surgieron reportes de varias personas obteniendo reembolsos por estas versiones en sus respectivas tiendas digitales. Ahora, el día de hoy, CD Projekt Red, el estudio responsable de este título, ha emitido un comunicado en donde confirman esta opción para los compradores insatisfechos.

Adam Kaciński, CEO de CD Projekt Red, y varios miembros de la compañía, han emitido un comunicado en donde confirman que harán reembolsos para las versiones de PS4 y Xbox One, las ediciones más afectadas por glitches y bugs. Esto fue lo que comentaron:

“En primer lugar, nos gustaría comenzar pidiéndote disculpas por no mostrar el juego en las consolas base de última generación antes de su estreno y, en consecuencia, no permitirte tomar una decisión más informada sobre tu compra. Deberíamos haber prestado más atención a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One.

Te agradeceríamos que nos dieras una oportunidad, pero si no estás satisfecho con el juego en tu consola y no quieres esperar a las actualizaciones, puedes optar por reembolsar tu copia”.