CDPR reitera que seguirán arreglando las versiones last gen de Cyberpunk 2077

Después de varios años de espera, Cyberpunk 2077 por fin llegó a nuestras manos la semana pasada. Sin embargo, muchos usuarios no están contentos con este producto, especialmente aquellos que optaron por las versiones de PS4 y Xbox One. La gran cantidad de glitches y bugs han causado que varias personas pidieran reembolsos. Ante estos problemas, CD Projekt Red, responsables por el título, han revelado que ya están trabajando para arreglar los problemas que afligen al juego, y han confirmado ya varios parches sustanciales.

La compañía polaca mencionó que el primer gran parche del juego ya está disponible, y otro más llegará en los próximos siete días. Después de las vacaciones de fin de año, CD Projekt Red entregará un parche en enero y otro en febrero. Esto fue lo que comentaron Adam Kaciński, CEO de del estudio, y varios miembros más:

“En primer lugar, nos gustaría comenzar pidiéndote disculpas por no mostrar el juego en las consolas base de última generación antes de su estreno y, en consecuencia, no permitirte tomar una decisión más informada sobre tu compra. Deberíamos haber prestado más atención a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One.

Arreglaremos errores y fallas, y mejoraremos la experiencia general. Después de las vacaciones, continuaremos trabajando: lanzaremos dos grandes actualizaciones, comenzando con el Parche #1 en enero. A esto le seguirá el Parche #2 en febrero. No harán que el juego parezca que está corriendo en una PC de gama alta o en una consola de próxima generación, pero estará cerca a esa experiencia”.