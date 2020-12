Cyberpunk 2077: CDPR admite que debutó con muchos bugs y habrá cambios internos en el estudio

Tras casi 10 años de espera, Cyberpunk 2077 por fin llegó al mercado el día de ayer, pero desafortunadamente no lo hizo en las mejores condiciones. Como tal vez ya estés enterado, lo nuevo de CD Projekt Red está teniendo un muy mal desempeño en PS4 y Xbox One, al menos a nivel técnico. Sus desarrolladores están al tanto de esto y ya están trabajando en parches para corregirlo, no obstante, los altos directivos del estudio polaco también reconocen que fue su error.

Vía un reporte de Bloomberg, se descubrió que Adam Badowski, cabezal de CDPR, mandó un correo dirigido a los empleados de la compañía en el cual admite y reconoce que el también tuvo la culpa por el caótico lanzamiento del juego, puesto que “no logró dimensionar lo ambicioso y complicado que era crear un título de este estilo.” Al mismo tiempo, agradeció a todos los involucrados por su esfuerzo y dedicación.

Adicionalmente, también comentó que cambiarán la manera en que se reparten los bonos de productividad a los desarrolladores y programadores. Anteriormente, para calificar a uno de estos bonos era necesario que tu juego tuviera una calificación superior a 90 en Metacritic, pero con estos nuevos cambios internos, eso ya no será el caso. Badowski no detalló cuáles serán los nuevos requisitos, pero asegura que esta medida se creó para disminuir el crunch que se lleva a cambio dentro de la empresa.

Fuente: Bloomberg