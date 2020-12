Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One tiene varios problemas técnicos

La espera ha terminado. Cyberpunk 2077 ha llegado oficialmente a PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC. De esta forma, más y más personas han comenzado a compartir su experiencia con este título. Sin embargo, parece que algunos usuarios se han enfrentado a una serie de problemas visuales y técnicos en las versiones de la generación pasada.

Como lo reporta Kotaku, los usuarios han experimentado una serie de errores con las versiones de PS4 y Xbox One del juego. Desde caídas constantes de frame rate, pasando por glitches visuales, hasta problemas con las texturas e iluminación. Sin embargo, el inconveniente más grande parece ser que algunas versiones del título no han tenido acceso al parche de día, el cual mejorará la experiencia, y se mantienen en su versión 1.0.0.6. Aunque por el momento no hay un comentario oficial de CD Projekt Red al respecto, es probable que esto se resuelva a lo largo del día.

De igual forma, algunos usuarios han compartido en Twitter su experiencia hasta el momento en PS4 y Xbox One.

Still unclear if this is post day one patch or it just wont let me download the update pic.twitter.com/NEmMUkgytT

This is PS4 Slim footage with the day one patch. I wasn't expecting much, but… I'm crushed. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/mWY1f5DfIF

— I Can't Come Up With An Original Username (@IEnjoyNintendo) December 10, 2020