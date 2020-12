¿Qué pasa si le solicitas directamente un reembolso a CDPR por Cyberpunk 2077?

Tal parece que la situación alrededor de los reembolsos de Cyberpunk 2077 no va por buen camino. Ante todos los problemas que presenta el título en PS4 y Xbox One, miles de jugadores han demostrado su inconformidad con el producto de CD Projekt Red. De esta forma, el estudio mencionó que sería posible reembolsar el juego de forma física y digital. Ahora, las personas que han solicitado un tipo de ayuda a la compañía han comenzado a recibir un mensaje que suena poco alentador para todos aquellos que no están felices con Cyberpunk 2077.

Originalmente, CD Projekt Red mencionó que sería posible realizar reembolsos de Cyberpunk 2077. Sin embargo, durante una reciente junta de inversionista, la compañía comentó que no tienen algún tipo de trato especial con Sony o Microsoft para asegurar que los inconformes obtengan su dinero de regreso. En el comunicado original, el estudio dijo que las personas que enfrenten algún tipo de problema pueden ponerse en contacto con los desarrolladores para resolver cualquier inconveniente. Ahora, la gente ha comenzado a recibir correos en donde se confirma que CD Projekt Red ya está al tanto de su situación, pero nada más.

Esto es lo que dice el mensaje:

“Nos comunicaremos con usted lo antes posible, a más tardar a fines de 2020, con información sobre los próximos pasos. Si posee una copia digital del juego en Xbox, visite este artículo de soporte de Xbox para obtener detalles sobre cómo reembolsar. Si posee una copia digital en PlayStation, espere a que nos comuniquemos con usted”.

Lo interesante de este mensaje es la última parte, en donde parece que CD Projekt Red desanima al público a seguir contactando a PlayStation. Como lo menciona Patrick Klepek, reportero en Vice, Sony cuenta con una estricta política de reembolso, y han llegado a mencionar que, debido a que el estudio está trabajando en parches para Cyberpunk 2077, no pueden regresar el dinero bajo la justificación de que el juego es “defectuoso”.

Pese a las promesas de CD Projekt Red, parece que hacer reembolsos por Cyberpunk 2077 es algo más complicado de lo que pensó el estudio. Esperemos que este caso sea resulto lo más pronto posible. De igual forma, el estudio ha revelado por qué no retrasaron Cyberpunk 2077 por cuarta ocasión.

Vía: Patrick Klepek