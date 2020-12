CDPR revela por qué no retrasaron Cyberpunk 2077 por cuarta ocasión

Ante todos los problemas que circulan actualmente sobre Cyberpunk 2077, algunos fans se preguntan por qué CD Projekt Red no decidido retrasar el juego una vez más. Durante una reciente junta de inversionistas, Michał Nowakowski, vicepresidente senior de desarrollo comercial del estudio, reveló que el lanzamiento del juego no fue postergado por cuarta ocasión este año, debido a que “definitivamente no pasamos suficiente tiempo mirando” a las versiones de PS4 y Xbox One.

Recordemos que el mes pasado, CD Projekt Red había comentado que Cyberpunk 2077 corrían “sorpresivamente bien” en las consolas de última generación. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Nowakowski parecen indicar que esto fue solo algo que se mencionó para calmar a los inversionistas y a los fans. Esto fue lo que se proclamó en la reciente junta:

“Se trata más que nuestro enfoque, como se dijo anteriormente, estaba en la versión de PC y el rendimiento en las nuevas consolas [PS5 y Xbox Series X|S], en lugar de la última generación. Definitivamente no pasamos el suficiente tiempo checando esas plataformas [PS4 y Xbox One]”.

Ante estos problemas, Nowakowski fue cuestionado sobre cómo fue posible que Cyberpunk 2077 fuera aprobado por Sony y Microsoft en su estado. Tal parece que las compañías tenían confianza en que CD Projekt Red arreglaría los problemas previos al lanzamiento del juego.

“En términos del proceso de certificación, esto definitivamente está de nuestro lado. Solo puedo suponer que confiaban en que arreglaríamos las cosas cuando saliera [el juego], y eso obviamente no salió exactamente como lo habíamos planeado”.

De igual forma, Nowakowski mencionó que un lanzamiento solo para PC era una posibilidad. Sin embargo, considerado que actualmente no hay una versión nativa para PS5 y Xbox Series X|S, un estreno en estas consolas el pasado 10 de diciembre no era una posibilidad.

“Como habrán notado, no existe una versión nativa de próxima generación. El juego corre en la próxima generación y aprovecha el rendimiento de las nuevas consolas, pero no es como si tuviéramos una versión para estas plataformas en nuestras manos y decidiéramos mantenerla en el estante”.

Tal parece que un cuarto retraso no hubiera sido una mala idea. Durante la misma presentación, CD Projekt Red reveló que no tienen algún trato especial con Sony y Microsoft para realizar reembolsos por Cyberpunk 2077. De igual forma, si aún tienes dudas sobre este procedimiento, aquí te decimos como solicitar un reembolso en PS4 y Xbox One.

Vía: CD Projekt Red