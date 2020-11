El rendimiento de Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One es bastante bueno, asegura presidente de CDPR

Aunque no se mencionó en específico, parece que el último retraso que sufrió Cyberpunk 2077 fue una consecuencia de la mala optimización de las versiones de PS4 y Xbox One del juego. Ahora, a tan solo un par de semanas para el lanzamiento de este título, Adam Kicinski, presidente de CD Projekt Red, ha mencionado que el rendimiento de estas versiones es “sorprendentemente bueno”.

En una reciente junta de inversionistas respecto al tercer cuarto del año, Kicinski fue cuestionado sobre las versiones estándar del PS4 y Xbox One de Cyberpunk 2077. El presidente señaló que éstas no son tan potentes como el PS4 Pro y Xbox One X, pero se ha hecho un gran trabajo considerado el tamaño del juego. Esto fue lo que comentó:

“Es un poco inferior que en las ‘Pro’, por supuesto, pero diría que es sorprendentemente bueno para un mundo tan grande. Así que, un poco inferior, pero muy bueno. Esa es la respuesta. Hemos tenido estas tres semanas adicionales, y hemos logrado muchas cosas en este estrecho final. Así que creemos que el juego rinde genial en todas las plataformas. Por supuesto, de acorde con las capacidades de cada plataforma”.

Sin duda alguna, esto aliviará un poco a todas las personas que estaban preocupadas por estas versiones del juego. Te recordamos que Cyberpunk 2077 llegará a PS4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 10 de diciembre, con una versión de PS5 y Xbox Series X|S para el futuro.

En temas relacionados, CD Projekt Red asegura que el juego sí saldrá a la venta el próximo mes. De igual forma, Cyberpunk 2077 dura casi 200 horas, asegura miembro de la compañía.

Vía: Seeking Alpha