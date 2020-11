El compositor original de The World Ends With You regresa para la secuela

Uno de los apartados más importantes de The World Ends With You es la música. Ahora, los fans de esta obra originaría del Nintendo DS podrán estar tranquilos al saber que Takeharu Ishimoto, el compositor del primer título, está involucrado en el desarrollo de NEO: The World Ends With You.

Pese a que Ishimoto ya no trabaja en Square Enix, tendrá la oportunidad de componer música para la secuela desde una posición de freelance. Afortunadamente su participación no termina aquí, ya que también está involucrado en el soundtrack de The Word Ends With You The Animation.

En el pasado, Ishimoto trabajó en series como Kingdom Hearts y Final Fantasy, pero fue su trabajo en The World Ends With You el que se ganó el corazón de miles de fans. En temas relacionados, aquí puedes checar el primer tráiler de la secuela que llegará a PS4 y Nintendo Switch en algún punto del 2021. De igual forma, aquí está el nuevo adelanto del anime.

Vía: Siliconera