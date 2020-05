No Man’s Sky llegará a Xbox Game Pass en junio

Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de No Man’s Sky, desde entonces, el juego ha tenido bastantes actualizaciones gratuitas que han cambiado la experiencia. Lejos han quedado los días de controversias, y las promesas de Sean Murray por fin se han vuelto realidad. Ahora Hello Games se prepara para el siguiente paso, llevar No Man’s Sky a Xbox Game Pass el siguiente mes.

Así es, uno de los juego procedurales más populares de los últimos años llegará a los más de 10 millones de usuarios del servicio de Xbox Game Pass en junio. Pero esto no es todo, ya que la versión de Windows 10 PC de No Man’s Sky por fin se podrá comparar en la Microsoft Store el siguiente mes.

Por último, actualmente el juego cuenta con un descuento del 50% de descuento en Xbox One, de $49.99 dólares a $24.99. No Man’s Sky salió al mercado en 2016, y en 2018 llegó a la consola de Microsoft. Puedes conocer más sobre la última actualización de este juego aquí. De igual forma, te recordamos que Hello Games, estudio responsable por esta experiencia, ya está trabajando en un nuevo título.

Vía: Xbox