Aparentemente, TLOU II ha sido prohibido en países del Medio Oriente

The Last of Us Part II es uno de los títulos más esperados de 2020, sin embargo, parece que no todos podrán disfrutar del trabajo de Naughty Dog. Recientemente, usuarios han descubierto que el juego no está disponible para pre-ordenar en las páginas de PS Store de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Aunque ningún comunicado oficial por parte de Sony ha salido a la luz, muchos usuarios de Reddit han llegado a la conclusión de que el juego puede haber sido prohibido y bloqueado para la venta en estos países. Un hecho que respalda esta teoría, es la posibilidad de adquirir avatares y temas de The Last of Us Part II en estas regiones, pero el juego en sí, no.

Medio Oriente es conocido por tener menos tolerancia a los temas LGBT+ que los territorios occidentales, resultando en la prohibición de algunas obras, como la película Onward de Pixar, debido a una línea de diálogo que hace referencia a una relación homosexual. La protagonista de The Last of Us Part II, Ellie, es lesbiana, lo que podría haber causado el aparente bloqueo de la venta.

The Last of Us Part II ya ha sido calificado por la ESRB, con la advertencia de desnudos y contenido sexual. Sin embargo, teniendo en cuenta que Cyberpunk 2077 todavía está disponible para pre-orden tanto en Arabia Saudita como en los Emiratos Árabes Unidos, la sugerencia es que esos elementos específicos, que definitivamente están en el trabajo de CD Projekt Red, no son el problema.

Por el momento Sony no ha emitido un comunicado oficial al respecto. En temas relacionados, el día de mañana se llevará a cabo un State of Play enfocado en The Last of Us Part II. De igual forma, el director de este título cree que el juego “dividirá” a los jugadores.

Vía: Reddit