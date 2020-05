The Last of Us Part II “dividirá” a los jugadores, afirma director de la secuela

Nos encontramos a un mes del lanzamiento de The Last of Us Part II y de acuerdo con el director del juego, Neil Druckmann, el anticipado título “dividirá” a los jugadores, aunque especifica que lo hará de “una manera emocionante”. Tal parece que la secuela no tiene miedo de tomar riesgos narrativos que pueden conectar con algunas personas, pero con otras no tanto.

Esta revelación surgió durante el más reciente tráiler de The Last of Us Part II, en donde Druckmann compartió un poco de los retos y miedos que tuvo al trabajar en esta secuela. Sin embargo, al final del día, cree que todo el equipo de Naughty Dog logró crear un gran juego para todos los fans de Ellie y Joe. Esto fue lo que mencionó:

“Siempre existe el temor de que cuando hagas algo grandioso y vuelvas a hacerlo, lo arruines. Vas a estropear lo que lo hizo tan especial. La prueba para nosotros fue si podemos llegar a una historia que pueda, por sí misma, sostenerse por sí misma y ser significativa y tener peso (…) el mismo tipo sensación que tuvimos cuando nos encontramos con la historia de la primera. Pero ahora también porque es la segunda parte, tiene que ser aditivo. Sé que incluso dentro del estudio hemos tenido muchos argumentos filosóficos sobre algunos de los eventos y lo que sucede en el juego. Y creo que este podría ser más divisivo que el primer juego de una manera muy emocionante que creo que plantea preguntas interesantes y filosóficas, y les pide a los jugadores que interpreten parte del material que está allí y vean qué opinan sobre esas preguntas”.

A pesar de que The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 hasta el próximo 19 de junio, el juego ya ha sido el punto focal de una serie de debates que, sin duda alguna, ya han divido a la comunidad, esto debido a la filtración del juego hace unas semanas.

Puedes conocer más sobre la serie de The Last of Us checando nuestro gameplay de Left Behind. De igual forma, la versión digital de la secuela requiere 100 GB de espacio libre.

Vía: PlayStation