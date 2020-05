The Last of Us Part II protagonizará el State of Play del próximo miércoles

Sony ha revelado que el siguiente State of Play, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de mayo a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México), estará enfocado en The Last of Us Part II. Similar a lo que sucedió con Ghost of Tsushima, esta presentación estará enfocada en revelar nuevo gameplay del siguiente trabajo de Naughty Dog, así como algunas de las características que tendrá este juego.

Sin duda alguna, esta es una gran sorpresa, especialmente considerando que nos encontramos a pocas semanas del lanzamiento de una de las cartas más fuertes de PlayStation 4 para el 2020. Debido a que mucho del material promocional del juego en los últimos meses se ha centrado en la historia, este nuevo gameplay es bien recibido, y sin duda alguna logrará calmar a todos los que aún tienen un par de dudas sobre este juego.

State of Play’s next episode is dedicated to #TheLastofUsPartII: https://t.co/8pcWYt3biZ Tune in Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST for a deep dive and a new gameplay sequence. pic.twitter.com/DBtHjKZEr8 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 25, 2020

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020. El State of Play enfocado en este título se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de mayo a las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, un increíble PS4 Pro edición especial de The Last of Us Part II saldrá a la venta junto al juego. De igual forma, aquí te decimos cuál es el precio en México del DualShock 4 de TLOU II.

Vía: PlayStation Europe