Conoce The Last Campfire, el nuevo juego de los creadores de No Man’s Sky

Hello Games, desarrolladores de No Man’s Sky, sorprendieron al público con su presencia durante Indie World el día de hoy. Este equipo nos presentó The Last Campfire, una experiencia más personal y dedicada a un solo jugador, y llegará a Nintendo Switch en verano de este año.

The Last Campfire fue revelado durante The Game Awards 2018, pero debido a la carga de trabajo que representó No Man’s Sky para Hello Games en los últimos años, este desarrollo no recibió mucha atención durante 2019. Afortunadamente, este año por fin llegará este titulo a Nintendo Switch. Sin embargo, por el momento sólo hay una confirmación para la consola híbrida.

Vía: Indie World