Nintendo Switch llega a otro importante número de ventas

Este día se han dado a conocer los resultados del último año fiscal de Nintendo, mismos que han sido favorables para la compañía en varios aspectos, pues su consola estrella no deja de vender, incluso cuando ya tiene 6 años en el mercado. Y si bien se podría pensar que ahora solo el software se mantendría en números altos, parece que no es así.

Se ha confirmado la distribución de poco más de 125,62 millones de unidades en el mundo, consiguiendo que el aparato se encuentre ahora en el segundo más vendido de la compañía, pues el Nintendo DS con sus 154 millones sigue siendo una meta lejana. Sin embargo, la empresa espera vender al menos 15 millones más en su siguiente ciclo fiscal.

Por su parte, se compartió la lista de juegos más vendidos de la consola:

1.- Mario Kart 8 Deluxe – 53,79 millones

2.- Animal Crossing: New Horizons – 42,21 millones

3.- Super Smash Bros. Ultimate – 31,09 millones

4.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29,81 millones

5.- Pokémon Espada / Pokémon Escudo – 25,82 millones

6.- Super Mario Odyssey – 25,76 millones

7.- Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 22,10 millones

8.- Super Mario Party – 19,14 millones

9.- New Super Mario Bros. U Deluxe – 15,41 millones

10.- Ring Fit Adventure – 15,38 millones

Aquí los resultados de ventas de juegos más actuales:

– Xenoblade Chronicles 3 – 1,86 millones

– Fire Emblem Engage – 1,61 millones

– Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 1,46 millones

– Metroid Prime Remastered – 1,09 millones

– Bayonetta 3 – 1,07 millones

Por su parte, se mencionó que están centrados en Switch, por lo que el tener una nueva consola no va a pasar pronto.

vía: Nintendo

Nota del editor: Es posible que se hayan vendido un par de millones más ahora que salió la Switch Oled de Zelda. Parece que de momento no tendremos nuevas noticias de otra consola, al menos que la siguiente cifra de Switch no avance o algo parecido.