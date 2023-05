Llegan las primeras reacciones de La Sirenita live action

Este mes está lleno de estrenos interesantes para la pantalla grande, basta con decir que tan solo hace algunos días se empezó a proyectar Guardianes de la Galaxia Vol. 3, un gran éxito de Marvel tras constantes fracasos. Y hablando de eso, mucha gente no tiene esperanzas en la versión live action de La Sirenita, misma que ya obtuvo sus primeras reacciones.

Algo que puede llegar a sorprender a quienes no le tienen fé a la cinta, es que los críticos de cine mencionan que la parte musical de la cinta es sorprendente para algunos, puesto que estas escenas son de lo más sorprendente a encontrar en el producto. Además, elogiaron la participación de la actriz principal, destacando que su voz estremece la pantalla.

Aquí algunas de las opiniones:

#TheLittleMermaid was a pleasant surprise! Halle Bailey's voice is unreal. I can never confidently do "Part of Your World" at karaoke again. Standouts: Daveed Diggs (no easy feat when you're voicing a "realistic" crab) and Melissa McCarthy (a safe choice but she nailed it). — Jamie Jirak (@JamieCinematics) May 9, 2023

#TheLittleMermaid fue una grata sorpresa! La voz de Halle Bailey es irreal. Nunca podré volver a cantar “Parte de tu mundo” con confianza en el karaoke. Destacados: Daveed Diggs (no es tarea fácil cuando estás dando voz a un cangrejo “realista”) y Melissa McCarthy (una elección segura pero lo logró).

#TheLittleMermaid is the best Disney live-action adaptation to date. Halle Bailey IS Ariel. Major props to the sound effects team. Good changes, though one new song with too much autotune. Could watch this version’s Under the Sea all day, it was the highlight of the whole thing. — Gillian Blum (@GillianBlum) May 9, 2023

#TheLittleMermaid es la mejor adaptación de live action de Disney hasta la fecha. Halle Bailey es Ariel. Hay apoyos importantes para el equipo de efectos de sonido. Buenos cambios, aunque hay una nueva canción con demasiado autotune. Podría ver Under the Sea de esta versión todo el día, fue lo más destacado de todo.

#TheLittleMermaid is a live-action remake that retains the heart and soul of the story we know and love, and it’s elevated even further by a note-perfect star-making performance from Halle Bailey – she was born to be on the big screen, & she’s why this new take is worth watching. pic.twitter.com/Tcewp2L4MY — Zoë Rose Bryant (@ZoeRoseBryant) May 9, 2023

#TheLittleMermaid es una nueva versión de acción en vivo que conserva el corazón y el alma de la historia que conocemos y amamos, y se eleva aún más con la actuación perfecta de Halle Bailey, que la convirtió en una estrella: nació para estar en la pantalla grande y ella es la razón por la que vale la pena ver esta nueva versión.

#TheLittleMermaid makes it pretty close to being the best live action Disney movie, however it still struggles in the villain department. Halle Bailey IS Ariel and I had literal chills throughout her performance. This is a little mermaid retelling like you’ve never seen before. pic.twitter.com/JjtLOR61vL — Felicia (@becomingfelicia) May 9, 2023

#TheLittleMermaid hace que esté bastante cerca de ser la mejor película de acción en vivo de Disney, sin embargo, todavía tiene problemas en el departamento de villanos. Halle Bailey es Ariel, tuve escalofríos literales durante su actuación. Esta es una sirenita que vuelve a contar como nunca antes lo que habías visto.

#TheLittleMermaid lovingly adds to the magic of the original. In some areas too much, others too little, but unquestionably one of the better live-action adaptations Disney has crafted pic.twitter.com/b92VkkRBeF — The Illuminerdi (@The_Illuminerdi) May 9, 2023

#TheLittleMermaid se suma con amor a la magia del original. En algunas áreas demasiado, en otras demasiado poco, pero sin duda una de las mejores adaptaciones de acción en vivo que Disney ha creado.

Recuerda que La Sirenita se estrena el próximo 25 de mayo en cines.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es un poco raro que la prensa de la nada diga que ahora les ha sorprendido esta versión, pero trataré de confiar en ellos, pues Úrsula me parece un personaje interesante, así que habrá que asistir a la sala de cines a echarle un vistazo.